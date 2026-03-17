В Талдоме завершается капитальный ремонт поликлиники

В городе Талдом на улице Победы активно ведутся ремонтные работы в здании поликлинического корпуса «Б». Специалисты нового подрядчика устраняют недочеты, выявленные после осмотра объекта и проведения дополнительных инженерных исследований.

Сейчас подрядная организация ликвидирует нарушения герметичности швов и места протечек на кровле здания. Рабочие также готовят помещения для установки новой мебели и медицинского оборудования.

На окнах уже установлены стеклопакеты, фасады почти готовы. Внутри проведена перепланировка, обновлены системы коммуникаций. Помещения отделаны изнутри, установлены входные двери и настенные панели. Смонтированы современная вентиляционная и климатическая системы.

Также завершено строительство наземного перехода, который соединяет корпус «Б» с корпусом «А» взрослой поликлиники.

В обновленном здании расположатся дневной стационар с отделениями для пациентов онкологического и акушерско-гинекологического профилей, женская консультация, стоматология и процедурные кабинеты.

Взрослая поликлиника в Талдоме обслуживает почти 20 тысяч человек. Благодаря проведенным работам, в новом корпусе появятся комфортные зоны ожидания приема врача, электронное табло с расписанием врачей и удобная навигация.

Капитальный ремонт близится к завершению, здание поликлиники соответствует региональному стандарту «Наша поликлиника».