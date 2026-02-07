В Талдоме торжественно погасили почтовый блок, посвященный Салтыкову-Щедрину

В Талдомском центральном Доме культуры прошла церемония торжественного гашения почтового блока, посвященного 200-летию со дня рождения известного русского писателя-сатирика Михаила Евграфовича Салтыкова-Щедрина. Об этом сообщили в пресс-службе Мингосуправления Подмосковья.

На почтовой марке изображен портрет писателя, а на полях блока можно увидеть цитаты и иллюстрации к его произведениям, таким как «Карась-идеалист», «Премудрый пискарь», «Здравомысленный заяц» и другие. Номинал марки составляет 200 рублей, а тираж — 17 тысяч экземпляров. В скором времени марки поступят в продажу в почтовые отделения.

«Выпуск почтового блока к 200-летию Салтыкова-Щедрина — это прекрасная традиция Почты, отражающая нашу связь с историей и культурой России», — поделилась начальник Дмитровского почтамта Екатерина Шувалова.

В мероприятии приняли участие начальник Дмитровского почтамта Екатерина Шувалова, глава Талдомского городского округа Юрий Крупенин, заместитель директора Талдомского историко-литературного музея Сергей Балашов и трижды правнучка Салтыкова-Щедрина Анна Козлова.