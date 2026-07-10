В Талдоме прошла акция по безопасности на железной дороге

В городском округе Талдом сегодня состоялась профилактическая акция «Сохрани себе жизнь». Ее цель — напомнить жителям и гостям округа о правилах безопасного поведения на железной дороге.

Сотрудники местной администрации, полиции, члены добровольной народной дружины и «Волонтеры Подмосковья» провели беседы с жителями. Они рассказали о необходимости соблюдать осторожность вблизи железнодорожных путей, платформ и вокзалов.

Особое внимание уделялось детям и подросткам. Участники акции объясняли им, почему нельзя играть на путях, перебегать рельсы в неположенных местах и использовать наушники или мобильные телефоны при переходе через железную дорогу. Взрослым тоже напомнили о важности личного примера для своих детей и о необходимости строго следовать сигналам светофоров и предупреждающим знакам.

Заместитель главы округа Сергей Молчанов подчеркнул, что пренебрежение безопасностью может привести к трагическим последствиям. Он отметил, что в 2024 году на перегоне «Вербилки-94 км» погиб мужчина, а в 2025 году — женщина, нарушившие правила безопасности. Особую опасность представляет «зацепинг», который может привести к травмам и гибели. В январе текущего года на перегоне «Власово-Талдом» погиб 15-летний мальчик, занимавшийся зацепингом.

В рамках акции были распространены памятки и буклеты с основными правилами безопасности. Организаторы подчеркнули, что соблюдение простых, но жизненно важных правил поможет избежать трагедий и сохранить здоровье и жизнь.