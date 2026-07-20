В Талдоме прошел «День семейного здоровья»

Врач-гинеколог с более чем тридцатилетним стажем Ирина Тавадова поделилась, что программа включала комплексный подход к диагностике организма. «В выходной день, в удобное для себя время женщины могут прийти и уделить время своему здоровью», — подчеркнула Ирина Петровна.

Специалисты проводили замеры роста, веса, артериального и внутриглазного давления. Особое внимание уделялось лабораторной диагностике: сдаче общего анализа крови, тестов на гепатит С, глюкозу, холестерин и онкомаркер ПСА (для мужчин). Также проводились инструментальные обследования, включая флюорографию, электрокардиограмму и маммографию для женщин старше сорока лет.

Наибольшей популярностью в этот день пользовался маммограф. С самого утра все слоты на исследования были заполнены желающими. Жительница Талдома Ирина пришла в поликлинику вместе с подругой и тоже хотела попасть на обследование. По словам рентгенолаборанта Татьяны Лифановой, даже в условиях плотной записи женщинам уделили время и провели скрининг.

По итогам прошедшего «Дня семейного здоровья» десятки талдомчан получили ценные индивидуальные рекомендации от докторов, впервые узнали о своих скрытых факторах риска или подтвердили нормальное функционирование своего организма.