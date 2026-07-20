В Талдоме прошел «День семейного здоровья»
Во взрослой поликлинике Талдомского отделения Дубненской больницы 18 июля состоялся «День семейного здоровья». Жители могли пройти обследование всей семьей, подчеркнув важность совместного контроля за здоровьем близких.
Врач-гинеколог с более чем тридцатилетним стажем Ирина Тавадова поделилась, что программа включала комплексный подход к диагностике организма. «В выходной день, в удобное для себя время женщины могут прийти и уделить время своему здоровью», — подчеркнула Ирина Петровна.
Специалисты проводили замеры роста, веса, артериального и внутриглазного давления. Особое внимание уделялось лабораторной диагностике: сдаче общего анализа крови, тестов на гепатит С, глюкозу, холестерин и онкомаркер ПСА (для мужчин). Также проводились инструментальные обследования, включая флюорографию, электрокардиограмму и маммографию для женщин старше сорока лет.
Наибольшей популярностью в этот день пользовался маммограф. С самого утра все слоты на исследования были заполнены желающими. Жительница Талдома Ирина пришла в поликлинику вместе с подругой и тоже хотела попасть на обследование. По словам рентгенолаборанта Татьяны Лифановой, даже в условиях плотной записи женщинам уделили время и провели скрининг.
По итогам прошедшего «Дня семейного здоровья» десятки талдомчан получили ценные индивидуальные рекомендации от докторов, впервые узнали о своих скрытых факторах риска или подтвердили нормальное функционирование своего организма.