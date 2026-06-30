В Талдоме на улице 8 Марта начали менять кровлю многоквартирного дома

На крыше дома № 3 по улице 8 Марта в Талдоме идут активные работы по замене кровли. Специалисты приступили к одному из ключевых этапов региональной программы капитального ремонта.

Двухэтажный дом, построенный в 1966 году, наконец-то ждет обновления. Ремонт скатной крыши проводится Фондом капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в рамках краткосрочной программы. За выполнение работ отвечает ООО «ЖилКомСервис Запрудня».

Главный инженер Управляющей компании «Управление МКД» Алискер Алискеров рассказал, что раньше управляющая компания проводила текущий ремонт кровли, чтобы сохранить ее целостность. Однако масштабное обновление жители ждали с нетерпением.

«Жители неоднократно высказывали беспокойство по поводу ветхой, изношенной кровли, так что этот долгожданный ремонт вызвал их искреннюю радость», — поделился Алискер Курбанович.

Работы начались в начале июня. Бригадир объекта отметил, что самый тяжелый этап — демонтаж ветхих конструкций — почти завершен. Сейчас активно идет монтаж каркаса будущей кровли.

Готовность кровли составляет около 50 %. На объекте трудятся шесть человек. Полностью меняют стропильную систему, проводят гидроизоляционные работы. Скоро кровлю утеплят, а финишным покрытием станет современный долговечный металл.

По плану работы должны завершиться к 30 октября, но бригада настроена закончить раньше.

Узнать, включен ли ваш дом в программу капитального ремонта, и ознакомиться со сроками проведения работ можно на официальном сайте Фонда по ссылке: https://fkr-mosreg.ru/map/.