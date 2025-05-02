В Талдоме к расчистке улиц от снега и поваленных деревьев привлекли 87 специалистов

В Талдомском городском округе продолжаются работы по устранению последствий снегопада. Об этом сообщил глава округа Юрий Крупенин в Telegram-канале .

«Для расчистки дорог и дворовых территорий задействованы 87 человек и 37 единиц техники. В восстановлении электроэнергии задействованы 14 человек и три единицы техники, в ближайшее время ожидается помощь из области в количестве 27 человек», — отметил он.

В населенных пунктах Квашенки, Ермолино, Григорово, Юркино, Вербилки, Запрудня и Северный запустили котельные. С жителями работают оперативные группы. Ситуация с ликвидацией последствий непогоды находится на особом контроле.

Все службы работают в усиленном режиме. По мере восстановления электроэнергии в населенных пунктах округа власти проинформируют дополнительно.