Привокзальную площадь благоустроят в Талдоме

В городе Талдом на привокзальной площади начались масштабные строительные работы. Обновление территории ведется в рамках региональной программы по благоустройству общественных пространств и зон отдыха.

Директор учреждения «Дирекция сопровождения реализации программ» Артем Кондратьев рассказал, что в процессе благоустройства будут обустроены пешеходные дорожки, установлено освещение и лавочки.

Проект реализуется организацией «Юнистрой проект». Сейчас на объекте задействована строительная техника, рабочие фирмы «Кристина» ведут подготовительные земельные работы под укладку тротуарной плитки и монтаж инженерных коммуникаций.

На территории 0,3 га перед мозаичным портретом М. Е. Салтыкова-Щедрина проведут комплексное озеленение. Современное освещение сделает пространство уютным и безопасным в вечернее и ночное время суток. Для удобства горожан установят новые лавочки, а завершит картину установка видеокамер системы «Безопасный регион».

Работы планируют завершить до конца года, однако подрядчик надеется справиться с задачей к концу сентября.