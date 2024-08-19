Забег участников «Активного долголетия» прошел в парке Лосино-Петровского
В Свердловском парке в Лосино-Петровском прошел забег участников клуба «Активное долголетие». К пенсионерам присоединился творческий коллектив «Ностальжи».
Активисты клуба встретились на одной из площадок парка. Перед стартом инструктор провел для всех зарядку с разминкой. А после около 10 пожилых спортсменок совершили пробежку по аллеям парка.
«Со мной сегодня самые-самые стойкие! Вместе с ними мы ездим на городские и областные мероприятия. Мы умеем не только танцевать, но и держать себя в форме! Очень радует, что наше сообщество постоянно увеличивается», — отметила руководитель коллектива «Ностальжи» Тамара Кавещникова.
Напомним, проект «Активное долголетие» реализуется с 2019 года по инициативе губернатора Подмосковья Андрея Воробьева.
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