Забег участников «Активного долголетия» прошел в парке Лосино-Петровского

Активисты клуба встретились на одной из площадок парка. Перед стартом инструктор провел для всех зарядку с разминкой. А после около 10 пожилых спортсменок совершили пробежку по аллеям парка.

«Со мной сегодня самые-самые стойкие! Вместе с ними мы ездим на городские и областные мероприятия. Мы умеем не только танцевать, но и держать себя в форме! Очень радует, что наше сообщество постоянно увеличивается», — отметила руководитель коллектива «Ностальжи» Тамара Кавещникова.

Напомним, проект «Активное долголетие» реализуется с 2019 года по инициативе губернатора Подмосковья Андрея Воробьева.

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