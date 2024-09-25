Кинопоказ для детей прошел в Свердловском парке в Лосино-Петровском

Для юных жителей Лосино-Петровского в Свердловском парке организовали показ мультфильма. Ребята получили массу позитивных эмоций от просмотра.

Организаторы мероприятия Молодежный центр «Движение» при поддержке Объединенной дирекции парков Лосино-Петровского городского округа выбрали для детей и подростков мультфильм «Три богатыря и наследница престола».

В этой части кинофраншизы три богатыря в компании главного придворного коня Юлия отправляются в далекий Царьград, чтоб вернуть в родной Киев наследницу престола. Ребята с восторгом следили за приключениями героев, массу положительных эмоций получили и организаторы.

Кинопоказ стал для пришедших отличным поводом не только развлечься просмотром мультфильма, но и встретиться и пообщаться с друзьями.

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