В Сухарево открылась новая подстанция скорой помощи

В деревне Сухарево городского округа Мытищи начала работу новая подстанция скорой помощи. Она рассчитана на круглосуточное дежурство пяти медицинских бригад, сообщила пресс-служба Министерства строительного комплекса Московской области.

Подстанция построена с применением технологии модульного строительства. Подрядчиком выступило ООО «Крост-Д». Объект возведен в рамках государственной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» и нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».

В здании есть все необходимое для работы: диспетчерская, комната отдыха для бригад и водителей, столовая, кабинет предрейсовых осмотров, комната амбулаторного приема, конференц-зал, учебно-методический кабинет, а также административные и вспомогательные помещения. На прилегающей территории оборудованы гараж с боксом для ремонта, стоянка и парковка.

Вызов скорой помощи осуществляется по номеру 112.