В Суханове завершается строительство подстанции скорой помощи

В деревне Суханово Ленинского городского округа близится к завершению строительство новой подстанции скорой помощи, рассчитанной на четыре бригады в смену. Готовность объекта составляет 65%, и через месяц его планируют ввести в эксплуатацию.

Ежедневно на стройке трудятся около 75 человек, задействованы две единицы техники. Специалисты уже завершили устройство внутренних инженерных коммуникаций и теперь занимаются монтажом дверей, а также финишной отделкой потолков, стен и полов. Основной фронт работ сосредоточен в гаражной части здания. Параллельно строители прокладывают наружные инженерные сети.

После этого приступят к благоустройству территории: уложат новый асфальт, высадят деревья и обустроят зоны отдыха для сотрудников. В подстанции разместят диспетчерскую службу, кабинеты для предрейсовых осмотров, комнаты отдыха для медицинского персонала и водителей, столовую, а также административные и вспомогательные помещения.

Новая подстанция в Суханово — часть большой программы по развитию скорой помощи в округе. Аналогичный объект скоро появится и в поселке Дрожжино.