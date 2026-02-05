В Судникове завершается создание нового медицинского учреждения

В деревне Судниково близится к завершению подготовка нового здания кабинета врача общей практики. Строители уже завершили установку мебели в кабинетах и подсобных помещениях и начали оснащать их необходимым оборудованием, включая компьютеры и специализированные медицинские приборы.

Одним из важных этапов стало размещение в кабинете врача щелевой лампы — высокотехнологичного офтальмологического прибора, который объединяет бинокулярный микроскоп и направленный источник света. Это устройство позволяет детально исследовать глаза и используется для диагностики различных заболеваний.

Кроме того, в здании будут располагаться бригады скорой помощи. Для них предусмотрены комнаты отдыха, места для хранения оборудования и медикаментов, а в раздевалках установлены термошкафы с функцией сушки.

Сейчас в здании продолжают расставлять мебель и настраивать системы безопасности. Открытие медицинского учреждения запланировано на момент получения всех необходимых сертификатов и разрешений.