В Судникове готовится к открытию новый медицинский центр

Строители завершили возведение здания кабинета врача общей медицинской практики в деревне Судниково на улице Школьная, 6А. Медицинский объект был построен с использованием технологии модулей заводской готовности, что позволило быстро и эффективно создать необходимые помещения.

Сейчас специалисты занимаются установкой мебели, медицинской аппаратуры и оргтехники. Они также монтируют кварцевые лампы и маркируют розетки. Здание и территория вокруг него уже имеют завершенный вид. Внутри предусмотрены кабинеты приема, процедурные, палата дневного стационара и пост скорой помощи.

Медицинский центр в Судникове построен в рамках программы Московской области «Строительство объектов социальной инфраструктуры». Он оснащен новым оборудованием и системами, включая собственную газовую котельную.

По словам старшего прораба Евгения Кирия, объект будет готов до конца февраля. Открытие кабинета для первых пациентов запланировано после оформления всех необходимых документов.