В Ступинском суде начнут слушать дело о ДТП с питбайком

В Ступинском городском суде стартовало рассмотрение уголовного дела, связанного с дорожно-транспортным происшествием, в котором погиб подросток. По версии следствия, 11 июля 2025 года 67-летний водитель автобуса «Ford TRANSIT» при развороте на проспекте Победы столкнулся с попутным питбайком «КАYO». За рулем мини-мотоцикла находился подросток, а его 15-летняя пассажирка, на которой не было мотошлема, получила травмы, несовместимые с жизнью.

В ходе судебного заседания государственный обвинитель Ступинской городской прокуратуры изложил предъявленное подсудимому обвинение и предложил суду порядок исследования доказательств.

Следующее судебное заседание по делу назначено на 5 мая 2026 года.

Прокуратура Московской области напоминает, что питбайк является спортивным инвентарем и не предназначен для движения по дорогам общего пользования. Эксплуатировать его разрешено исключительно на закрытых треках и специально оборудованных площадках.

Если питбайком на дороге управляет подросток без водительского удостоверения и его останавливают сотрудники Госавтоинспекции, то родитель или законный представитель может быть привлечен к ответственности по ч. 3 ст. 12.7 КоАП РФ за передачу управления транспортным средством лицу, заведомо не имеющему права управления. Наказание предусматривает наложение административного штрафа в размере 30 тысяч рублей. Питбайк задерживается и помещается на специализированную штрафную стоянку. Вернуть его можно будет только после уплаты штрафа, а в ряде случаев — исключительно по решению суда.