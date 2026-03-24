В ступинском поселке Малино продолжается капитальный ремонт школы

В поселке Малино городского округа Ступино на улице Школьной, дом 10, продолжаются работы по капитальному ремонту школы. На текущем этапе начали проводить кровельные работы в блоке со столовой. Фасад здания утепляют минеральной ватой, после чего приступят к монтажу вентилируемого фасада из керамогранита. Внутри школы прокладывают инженерные сети, включая слаботочные системы, электрику, холодное и горячее водоснабжение, отопление, канализацию и вентиляцию. После этого планируется отделка помещений.

На объекте работают 52 человека, среди которых отделочники, маляры, штукатуры, электрики и сантехники. Для выгрузки и перевозки стройматериалов используют манипулятор, а для уборки территории — погрузчик.

Начальник участка Павел Шнырев сообщил, что демонтажные работы в школе полностью завершены. Выполнена стяжка полов на всех этажах, завершается замена окон. Общая строительная готовность составляет 44%.

Строители сохранили старый фасад здания, но возвели новые несущие колонны и сварили металлоконструкции. Осталось смонтировать крышу. Работы идут согласно графику, завершить капитальный ремонт планируют в августе.