В ступинском лицее продолжается ремонт

Продолжаются активные работы по ремонту ступинского лицея. Строительная готовность объекта превысила 70%, и уже началось благоустройство территории вокруг здания.

Строители приступили к созданию спортивного ядра. Вокруг будущих спортивных площадок и беговых дорожек установили бортовой камень. После завершения работ здесь появятся полоса препятствий, площадка для сдачи норм ГТО, волейбольная и баскетбольная площадки, а также игровой городок для младшеклассников. Кроме того, на территории лицея обустроят плац для строевой подготовки кадетов.

Внутри здания продолжается отделка помещений и монтаж инженерных сетей. Завершили стяжку полов, стены обшили панелями, установили новые окна. В санузлах уложена напольная и настенная плитка. Полностью отремонтирована кровля, завершается устройство вентилируемого фасада.

Ежедневно на объекте работают около 90 человек, также задействована техника — экскаваторы, погрузчики и манипулятор. К концу августа все работы будут завершены, после чего начнется подготовка к торжественному открытию школы 1 сентября.