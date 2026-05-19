В Ступинском лицее №1 идет капитальный ремонт и благоустройство территории

В Ступинском лицее №1 активно ведутся ремонтные работы и благоустройство территории. Строители уже установили бортовой камень вокруг мест, где в будущем разместятся спортивные площадки и беговые дорожки. После завершения ремонта на территории лицея появятся полоса препятствий, площадка для сдачи норм ГТО, волейбольная и баскетбольная площадки, а также игровой городок для младших учеников. Кроме того, будет построен плац для занятий строевой подготовкой кадетских классов.

Капитальный ремонт самого здания тоже в разгаре. Идет устройство вентилируемого фасада, завершаются работы на кровле. Внутри лицея продолжаются отделочные работы: на третьем и втором этажах полностью завершили стяжку полов, стены обшили панелями, установили новые окна. В санузлах уложена напольная и настенная плитка.

Прораб подрядной организации ООО «Воздвижение» Олег Камболов отметил, что в здании активно идет монтаж инженерных систем. В подвале прокладывают трубы холодного и горячего водоснабжения, а также канализации. Монтируют электросети. Полностью завершена вентиляция и устройство слаботочных систем. Ежедневно на объекте трудятся около 90 рабочих, задействована техника — экскаваторы, погрузчики и манипулятор.

На данный момент строительная готовность составляет 71%. Ремонт идет согласно графику, и открыть обновленное учреждение планируется к началу учебного года.