В Ступинском лицее №1 активно идет капитальный ремонт

В Ступинском лицее №1 продолжается капитальный ремонт, начатый в сентябре прошлого года. Сейчас рабочие приступили к утеплению фасада здания. Со стороны входа уже установили леса, идет монтаж блоков из минерального утеплителя.

Параллельно в самом здании завершаются демонтажные работы и начинается отделка помещений. На третьем этаже полностью выполнили устройство стяжки полов, теперь заливка происходит на втором этаже. В лицее уже трудятся электрики и каменщики, возводящие новые кирпичные перегородки.

Начальник участка Михаил Хамидулин отметил, что с завтрашнего дня на объект выйдут сантехники. Они начнут менять старую систему отопления поэтапно, чтобы не нарушить тепловой контур.

Ремонт кровли в здании полностью завершен. На данный момент в работах задействовано 35 человек, и к концу недели ожидается усиление состава рабочих.

Срок сдачи объекта — 31 августа этого года. Работы ведутся согласно графику. В образовательном учреждении полностью заменят инженерные системы, оборудуют современный пищеблок, обновят актовый и спортивный залы. На территории появятся спортивная и футбольная площадки, а также площадка для военно-патриотической подготовки. Благоустроят дорожки, входные группы и газоны.