В Ступине завершается отделка нового жилого дома

В городе Ступино в скором времени завершится отделка нового семнадцатиэтажного дома, расположенного в Больничном переулке. В квартирах идут последние работы: сантехники устанавливают унитазы и ванны, подключают их к системам водоснабжения и канализации. Также рабочие доделывают электропроводку в прихожих и монтируют натяжные потолки. В отделке здания участвуют 56 специалистов.

В местах общего пользования активно ведется уборка. На днях сюда заедет клининговая бригада. Дом на 256 квартир получил все необходимые строительные заключения и полностью сдан в эксплуатацию. В каждом из трех подъездов установлено по два лифта: грузопассажирский и пассажирский. На первом этаже предусмотрены площади под коммерческие объекты.

Территорию вокруг дома благоустроили: сделали тротуары, уложили асфальт и организовали несколько автомобильных парковок. Во дворе — большая игровая и спортивная площадки.

Как отметил начальник участка Станислав Котец, с 12 мая в новостройку начнут заселять первых жителей — переселенцев из аварийных домов города Ступино. Всего для них предусмотрено 158 квартир. Остальные квартиры будут выставлены на продажу. Выдавать ключи от жилья начнут поочередно, завершить все процедуры планируют до конца месяца.