Лицей № 1 в Ступине откроют после капремонта 1 сентября

В Ступино подходит к концу капитальный ремонт здания «Лицея № 1», расположенного на улице Чайковского. По сообщению пресс-службы министерства строительного комплекса Подмосковья, объект готов более чем на 90%.

Ремонтные работы проводятся в рамках государственной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области». Они соответствуют задачам нацпроекта «Молодежь и дети».

По словам министра строительного комплекса региона Александра Туровского, на объекте трудятся 75 человек и задействовано 3 единицы техники. Строители занимаются чистовой отделкой помещений, устройством оконечного оборудования инженерных систем, монтажом вентилируемого фасада и металлоконструкций на входных группах. На прилегающей территории устанавливают забор и обустраивают дорожное полотно.

В здании площадью 7 823 квадратных метра запланированы внутренние отделочные работы, устройство входных групп, замена всех инженерных коммуникаций и сантехники. Также в рамках ремонта обновят фасад и кровлю, а для учеников закупят новую мебель и оборудование.

Завершить работы планируется в августе, а открыть обновленный Лицей — 1 сентября.