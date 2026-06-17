В Ступине продолжается реставрация стадиона «Металлург»

В городе Ступино идет ремонт исторического спортивного объекта — стадиона «Металлург». Строители активно работают над реставрацией ограждений территории комплекса, который был построен в 1956 году.

Сначала старые колонны освободили от штукатурки, нанесли новое покрытие и покрасили. Вернули оголовки в виде сфер. Кованые решетки с вензелями демонтировали и подвергли пескоструйной обработке, чтобы снять следы ржавчины, старую краску и окалину. На данный момент пятьдесят процентов конструкций уже покрашены и ждут установки обратно в створ ограждения после монолитных работ. Сейчас идет заливка бетона в основание ограждений.

В главном здании «Металлурга» продолжается прокладка инженерных сетей. Рабочие монтируют слаботочные системы, вентиляцию и систему дымоудаления. Параллельно идет отделка стен. Снаружи здания продолжаются фасадные работы: специалисты утепляют стены при помощи минеральной ваты и монтируют сверху HPL-панели.

На главной спортивной арене стадиона продолжают возводить новые трибуны. После ремонта арена будет вмещать полторы тысячи зрителей.

По словам руководителя строительства Анатолия Токарева, сейчас на объекте задействовано пятьдесят три человека. Это штукатуры, слаботочники, электрики, вентиляционщики и бетонщики. Общая строительная готовность составляет тридцать пять процентов. Сдать спортивный объект в эксплуатацию планируют в начале следующего года.