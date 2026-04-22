Лицей №1 в Ступине капитально отремонтируют к сентябрю

В Ступино идет капитальный ремонт здания «Лицея №1», расположенного на улице Чайковского. По сообщению пресс-службы министерства строительного комплекса Подмосковья, строительная готовность объекта достигла 52%.

Ремонтные работы проводятся в рамках государственной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области», которая соответствует задачам нацпроекта «Молодежь и дети».

Пресс-служба ведомства сообщила: «В настоящее время на объекте работают более 100 человек, 6 единиц техники. Строители продолжают отделочные и кровельные работы, ведут утепление фасада, производят монтаж внутренних инженерных систем».

В здании площадью 3 326 квадратных метров запланированы внутренние отделочные работы, устройство входных групп, замена всех инженерных коммуникаций и сантехники. Кроме того, в рамках ремонта обновят фасад и кровлю, а для учеников закупят новую мебель и оборудование.

Открыть обновленное учебное здание планируют 1 сентября 2026 года.