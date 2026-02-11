В Ступине пожарные эвакуировали 15 человек из горящего дома

В среду, 11 февраля, сотрудники 271-й пожарно-спасательной части и отдельного поста ПСЧ-271 ГКУ МО «Мособлпожспас» эвакуировали 15 человек, включая 4 детей, из многоквартирного дома в поселке Малино городского округа Ступино.

По словам начальника караула Дмитрия Городилова, утром житель пятиэтажного дома сообщил о возгорании в единую службу экстренных вызовов «Система-112». Прибыв на место, специалисты установили, что пожар произошел в двухкомнатной квартире на третьем этаже.

Огнеборцы сформировали звено газодымозащитной службы для разведки и тушения пожара. Из задымленного здания были эвакуированы 15 человек, в том числе 4 детей. До приезда экстренных служб с балкона горящей квартиры женщина спустила двоих детей, а затем выпрыгнула сама. Мужчина из квартиры был спасен пожарными с помощью штурмовой лестницы.

«Благодаря оперативным и слаженным действиям специалистов пожар удалось локализовать на площади 16 квадратных метров и ликвидировать, не допустив распространения огня на соседние квартиры», — уточнил Дмитрий Городилов.

Четверо пострадавших были госпитализированы: 4-летний ребенок с травмой бедра, женщина с подозрением на перелом позвоночника и нижних конечностей, а также мужчина с рваными ранами плеча. 2-летнему малышу медицинская помощь не потребовалась — его забрала родственница.