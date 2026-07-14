Малинскую школу в Ступине капитально отремонтируют к сентябрю

В рабочем поселке Малино городского округа Ступино продолжается капитальный ремонт МБОУ «Малинская СОШ» на улице Школьной, 10. Площадь обновляемого здания — более трех тысяч квадратных метров. Строительная готовность объекта достигла 76,75%, как сообщил министр строительного комплекса региона Александр Туровский.

На площадке ежедневно трудятся 46 рабочих и 2 инженерно-технических специалиста, задействовано 5 единиц техники. Подрядчик выполнил целый ряд ключевых работ: кровля обновлена на 98%, вентиляция — на 90%. Стяжка и штукатурка сделаны на 100%, активно ведутся работы по потолкам. Инженерные системы в целом готовы на 80%, включая системы горячего и холодного водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и электроснабжения.

По словам Александра Туровского, на объекте идут отделочные работы, продолжается устройство фасада и входной группы, монтаж систем связи и пожарной безопасности, а также благоустройство территории. На объект ведется поставка мебели и оборудования.

К началу нового учебного года школа должна быть полностью готова к приему учеников. Их будут ждать современные комфортные классы, надежные инженерные системы и благоустроенная территория.