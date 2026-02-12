Подстанцию скорой помощи построили в поселке Михнево в городском округе Ступино. Учреждение рассчитано на работу пяти бригад в смену.

Площадь двухэтажного здания составляет около двух тысяч квадратных метров. В учреждении разместят диспетчерскую, столовую, комнаты отдыха, кабинеты для осмотров водителей и бригад перед рейсами, а также вспомогательные помещения.

Объект возвели по модульной технологии, разработанной на базе концерна «Крост». Фасад оформили рельефными панелями. Возле подстанции разместили одноэтажный бокс, где будут обслуживать автомобили, а также контрольно-пропускной пункт.

Работы провели по государственной программе «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» в рамках реализации национального проекта «Продолжительная и активная жизнь». Средства выделили из бюджета.