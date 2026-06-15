В Ступине завершается строительство дома для переселенцев из аварийного фонда

В городском округе Ступино близится к завершению строительство жилого дома, предназначенного для переселения жителей из аварийного фонда. На данный момент в квартирах идет установка сантехники и электроплит, параллельно специалисты занимаются подключением и проверкой бытовой техники.

Внутри квартир уже проведена полная отделка: установлены натяжные потолки, поклеены обои, уложен ламинат. Электропроводка сделана, установлены розетки, лампы и распределительный щиток.

Начальник участка Станислав Котец сообщил, что в настоящее время в 17-этажном доме работают 36 специалистов — сантехники и отделочники. В скором времени в местах общего пользования проведут уборку.

Застройщик уже начал передавать ключи от квартир физическим лицам, а в ближайшие дни ключи будут переданы и администрации для дальнейшей процедуры переселения. Всего в доме 256 квартир, из них 153 предназначены для переселенцев.

Новая многоэтажка имеет высокий класс энергосбережения — А++. Для будущих жильцов предусмотрены просторные парковки и детская игровая площадка с безопасным прорезиненным покрытием. На первом этаже дома разместятся коммерческие объекты.