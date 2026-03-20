В Ступине завершается строительство дома для переселения из аварийного фонда

В городском округе Ступино на финальной стадии находится строительство 17-этажного дома по адресу: Больничный переулок, 24Б. После того как застройщик получит положительное заключение о соответствии, дом введут в эксплуатацию. Ожидается, что процедура займет не более двух недель.

Сейчас в здании завершается отделка помещений: уложен ламинат, установлены плинтусы и радиаторы отопления, сделана электропроводка, поклеены обои. Строители готовятся установить межкомнатные двери и натяжные потолки. На последнем этапе в санузлах появятся ванны, туалеты и умывальники.

Начальник участка Станислав Котец сообщил, что на объекте работают 86 человек. Когда установится теплая погода, начнут благоустраивать территорию вокруг дома: отремонтируют асфальт, установят детскую и спортивную площадки, уложат безопасное покрытие из резиновой крошки.

Строительство дома стартовало в мае 2024 года. Общая площадь здания составляет 17,5 тысячи квадратных метров. В доме будет 256 квартир, площадь однокомнатных начинается от 30 квадратных метров. Каждый из трех подъездов будет оборудован пассажирским и грузовым лифтами. На первом этаже планируется разместить коммерческие объекты.

Для переселения жителей из аварийного фонда администрация городского округа Ступино выкупила 158 квартир.