В Ступине стартовал молодежный форум «Город трудовой доблести – город моей гордости

Во Дворце культуры городского округа Ступино состоялось открытие молодежного форума «Город трудовой доблести – город моей гордости». В мероприятии приняли участие 150 представителей из 11 городов-тружеников Центрального федерального округа.

В рамках форума участники познакомятся с историей города трудовой доблести, посетят предприятия Ступина, пройдут тренинги и научатся создавать интересные туристические маршруты на основе исторических фактов. Также они смогут отточить навыки защиты своих идей.

Глава городского округа Ступино Сергей Мужальских приветствовал гостей и отметил: «Исторически город стал промышленным центром и сейчас продолжает двигаться в том же ключе». С 2000 года Ступино занимает первое место в Московской области по объемам производства и отгрузки товаров.

На протяжении трех дней эксперты форума будут помогать участникам разрабатывать туристические маршруты и раскрывать историю трудового подвига города. Лучшие проекты войдут в линейку регулярных программ промышленного и культурного туризма.