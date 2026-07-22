В Ступине продолжается строительство ЖК «Юго-Западный квартал»

В городском округе Ступино активно развивается строительство жилого комплекса «Юго-Западный квартал». Первые два корпуса уже достигли середины своей проектной высоты — в каждом будет по девять этажей.

На строительной площадке ведутся монолитные работы. В первом корпусе устанавливают плиту перекрытия пятого этажа, а во втором — армируют вертикальные конструкции на том же уровне. Эти процессы являются ключевыми для обеспечения прочности и устойчивости зданий.

В строительстве задействованы два башенных крана, гусеничный полноповоротный экскаватор, самосвалы и манипулятор. По словам производителя работ Александра Котца, на объекте трудятся шестьдесят человек, в основном монолитчики, а также пять инженерно-технических специалистов. Работы идут по графику.

На следующей неделе планируется начать кладку стен с использованием пеноблоков толщиной 400 мм и отделочных кирпичей. Сдать первые два корпуса в эксплуатацию планируют во втором квартале 2027 года. Также скоро начнется подготовка к строительству третьего и четвертого корпусов.

Квартиры в новом жилом комплексе получат переселенцы из аварийного жилья.