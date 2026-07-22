В Ступине преображается стадион «Металлург»

В главном здании стадиона «Металлург» в городе Ступино начались масштабные работы по обновлению фасада и внутренней отделке. Сейчас выполнена примерно треть фасадных работ, которые коснулись восточного крыла. На стены монтируют HPL-панели темно-серого и белого цветов. Параллельно с этим с западного крыла идет сооружение подсистемы для крепления фасадных панелей.

Внутри спортивного объекта продолжаются отделочные работы. На полы уже уложена керамогранитная плитка на 80%, а в туалетах и душевых идет монтаж настенной плитки белого и красного цветов. Специалисты подрядной организации завершают сборку вентиляции и вскоре приступят к монтажу потолков типа «Армстронг».

Руководитель проекта Анатолий Токарев сообщил, что на 50% выполнена реставрация ограждения территории стадиона. Сейчас идет установка пилонов, завершить этот этап планируют к 15 сентября. В работах задействовано 48 человек и две единицы техники. Завершить все ремонтные работы на стадионе «Металлург» планируют к 25 января 2027 года.