В Ступине очистили от снега мемориал «Город трудовой доблести

В городском округе Ступино продолжается активная уборка снега с общественных территорий. Работники МКУ «Благоустройство» очистили от снега дорожки рядом со стелой «Город трудовой доблести».

Сначала тракторы и мини-погрузчик расчистили тротуар до твердого основания и сгребли снег в кучи. Затем к работе подключились тракторы-погрузчики, которые загрузили снежные массы в самосвалы. В общей сложности в работах было задействовано 10 единиц техники. Теперь передвигаться по дорожкам мемориала стало комфортно — ни снега, ни наледи не осталось.

Мастер участка МКУ «Благоустройство» Ирина Горлова отметила, что предприятие хорошо подготовилось к очередному снегопаду. Техника после смены обслуживается, производится текущий ремонт, и уже с утра в 4:00 она выезжает в полной готовности. Как результат — отсутствие поломок и высокая эффективность в борьбе со стихией.