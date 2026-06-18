В Ступине начался капитальный ремонт железнодорожного вокзала

В городском округе Ступино на улице Привокзальной, дом 1, начались работы по капитальному ремонту железнодорожного вокзала. Здание полностью скрылось за лесами и защитными строительными сетками.

По информации пресс-службы Московской железной дороги, на станции Павелецкого направления проведут комплексные работы по ремонту фасада: его покрасят, заменят оконные проемы и входные группы. Также планируют отремонтировать зал ожидания и обустроить комнату матери и ребенка.

Ранее уже были выполнены работы по замене кровли здания и ремонту санитарных комнат для пассажиров. Вся инфраструктура будет адаптирована для маломобильных пассажиров, а инженерные коммуникации — полностью заменены.

На прилегающей территории планируется провести благоустройство: обновить асфальтовое покрытие, установить энергоэффективное освещение, новые лавочки и урны.

Завершить капитальный ремонт железнодорожного вокзала планируют в декабре этого года. Здание в стиле сталинского ампира было возведено в Ступине в начале 40-х годов прошлого века. После выполнения всех работ оно сохранит исторический облик и цвет.