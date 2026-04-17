Аварийное здание на улице Чайковского в Ступине снесут

Аварийный жилой дом № 30/24 на улице Чайковского в Ступине подлежит ликвидации, сообщила пресс-служба Мособлархитектуры. Двухэтажный деревянный дом барачного типа, построенный в 1940 году, имеет площадь около 400 квадратных метров. Из-за износа строительных конструкций дом признали аварийным.

В рамках государственной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области» жителей 12 квартир расселили в 2025 году. Сейчас идет демонтаж здания, работы планируют завершить до конца текущего месяца.

На территории городского округа Ступино обнаружено 491 здание с незавершенным строительством. На данный момент 418 объектов, что составляет 85% от общего количества, либо снесены, либо достроены, либо приведены в соответствие с законодательными требованиями. Работы по этому направлению продолжаются.