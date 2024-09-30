Спортивный комплекс в Реутове введут в эксплуатацию в ноябре 2024 года

Муниципальная часть физкультурно-оздоровительного комплекса, которая строится для реутовской спортивной школы, готова на 90%. Здание планируют ввести в эксплуатацию в конце октября — начале ноября 2024 года.

На площади в три тысячи квадратных метров расположится самый большой в городе спортивный зал с потолками высотой около 10 метров. Здесь будут бесплатно заниматься баскетболисты, волейболисты и гимнасты.

Заместитель главы Реутова Владимир Покамин рассказал, что сейчас в здании завершаются отделочные работы. Рабочие начали укладывать паркет, потом его покроют лаком и нанесут разметку. По словам Покамина, подрядчики выполняют работы качественно.

«Стройнадзор их контролирует постоянно. Все, что они делают, от раздевалок до трибун, согласовывают с нашим управлением культуры и спорта», — добавил замглавы Реутова.

Также планируется, что помещения физкультурного комплекса, в которых будут расположены спортивные залы и бассейн, начнут работу в феврале.

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