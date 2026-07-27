В Старых Химках завершают модернизацию теплосетей

В городском округе Химки продолжается модернизация теплосетей. На улице Гоголя, 12 специалисты инвестиционной программы «ТСК Мосэнерго» заканчивают обновлять коммуникации на одном из ключевых объектов района.

Глава Химок Инна Федотова вместе с жителями и директором химкинского филиала Сергеем Чубаровым проверили, как идут работы. Основные этапы уже завершены: заменены трубопроводы, обновлена запорная арматура. Благодаря этому 23 многоквартирных дома будут получать тепло и горячую воду без перебоев. Сейчас специалисты приступили к восстановлению благоустройства — приведению в порядок дорог и газонов.

ЦТП №2301, расположенный между домами 12 и 12а по улице Гоголя, пока выглядит неприметно. Однако у него есть шанс стать арт-объектом: стены предложили украсить граффити. Художников и всех, у кого есть идеи, приглашают делиться эскизами. Лучший вариант выберут вместе с жителями.

Модернизация теплосетей в Старых Химках идет системно. Старые трубы заменяют на новые, с современной изоляцией, что снижает теплопотери и уменьшает риск аварий зимой.