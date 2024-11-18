Урок русского языка провели для воспитанников детсада в Лосино-Петровском

В старшей логопедической группе детского сада «Ивушка» прошло тематическое занятие под названием «Как богат наш русский язык». Цель урока — пробудить у детей интерес к родному языку.

Ребята расширили словарный запас, подбирая антонимы, обобщенные слова, разгадывая загадки и обсуждая поступки героев сказок. Также они развивали память, внимание и мелкую моторику.

Занятие помогло не только углубить знания о языке, но и воспитать чувство любви к русскому слову и умение работать в коллективе. Ребята с удовольствием провели время и многому научились. Подготовили и провели занятие учитель-логопед Екатерина Крутова и воспитатель Оксана Голубкова.

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