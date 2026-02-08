В Старом городке продолжается капитальный ремонт спортивного комплекса

На данный момент общая готовность объекта достигла 55%. Производитель работ Ян Гонгальский рассказал, что подрядчик уже выполнил 90–95% от необходимого объема работ по утеплению фасада и установке ветровлагозащиты стен.

Также ведутся кровельные работы, готовность которых составляет 85%. На втором этаже здания стены шпаклюются и шлифуются под покраску, после чего будут установлены панели от пола на высоту 1200 мм.

На объект завезены материалы для монтажа вентиляции, и работы уже начались. На обоих этажах здания установлены новые пластиковые окна с готовностью 95%.

Сейчас в спорткомплексе «Старый городок» задействованы 26 рабочих и 2 инженерно-технических работника. Сдача объекта заказчику запланирована на 1 сентября 2026 года.