В Старом Городке продолжается капитальный ремонт спортивного комплекса

В поселке городского типа Старый Городок Одинцовского округа на улице Школьная, дом 32, идет капитальный ремонт спортивного комплекса. Общая площадь здания составляет 1870,3 квадратных метра, и на текущий момент готовность объекта достигла 60%.

Начальник участка Ян Гонгальский сообщил, что в спортивном зале подрядчик выполняет инженерные работы по установке оконных блоков. В остальных помещениях новые оконные блоки уже установлены, и рабочие занимаются монтажом откосов по фасаду. Для этого на объект завезли листогибочный станок.

На первом этаже почти закончены штукатурные работы — осталось обработать 92 квадратных метра. Подрядчик приступил к штроблению стен и прокладке электропроводки на обоих этажах. Также ведутся подготовительные работы к укладке нескользящей плитки размером 1200×600 на пол второго этажа.

В данный момент на объекте работают 21 человек: девять заняты на фасадных работах, шесть — на штукатурке, пятеро — подсобные рабочие. Вскоре строители планируют подготовить плиты перекрытия к установке подвесного потолка — почистить, зашпаклевать и покрасить их.

Сдача спортивного комплекса заказчику запланирована на 1 сентября 2026 года.