В старейшем детском саду округа завершили капитальный ремонт

Завершены работы по капитальному ремонту в одном из старейших детских садов округа. Более ста детей вернулись в полностью обновленное здание. Для них создано шесть групп, включая ясельную.

В процессе ремонта в здании заменили инженерные системы, кровлю, фасад и входную группу. Также была обновлена сантехника, окна и двери. Все помещения подверглись ремонту, были уложены новые полы. Детский сад оснастили современной мебелью, учебным и техническим оборудованием, включая оборудование для пищеблока.

Ремонт проводился в рамках государственной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» в соответствии с задачами национального проекта «Семья».