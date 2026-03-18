В спортшколе «Феникс» в Ликино-Дулево начался этап чистовой отделки

В спортивном комплексе «Феникс», расположенном в городе Ликино-Дулево Орехово-Зуевского городского округа, завершились черновые отделочные работы. Строители оштукатурили стены и потолки, выполнили стяжку пола, проложили электрокабели.

Теперь рабочие приступили к чистовой отделке стен плиткой, прокладке систем водопровода и канализации, утеплению фасада здания. Также проводится гидроизоляция подвала в здании бассейна.

По словам руководителя проекта Павла Лебедева, на объекте трудятся 115 человек и задействовано четыре единицы техники.

Здание спортивного зала было построено в 1969 году, его общая площадь составляет 2075,4 квадратных метра. Здание бассейна возвели в 1985 году, его площадь — 2854 квадратных метра.

Во время ремонта занятия спортсменов проходят в двух корпусах соседней общеобразовательной школы №5.

В рамках реконструкции подрядчик заменит кровлю, все инженерные сети и сантехническое оборудование, окна и двери, фасады зданий. Также будут установлены системы видеонаблюдения и пожарной безопасности. После этого рабочие приступят к благоустройству прилегающей территории. Обновленный «Феникс» оснастят новой мебелью и спортивным инвентарем.

Работы проводятся в рамках государственной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» национального проекта «Молодежь и дети» за счет средств регионального бюджета. Завершить реконструкцию планируют к 1 сентября 2026 года.