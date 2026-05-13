В спортшколе «Феникс» в Ликино-Дулеве идет реконструкция

В городе Ликино-Дулево Орехово-Зуевского городского округа на улице Калинина, дом 12, проходит реконструкция спортшколы «Феникс». На стройплощадке активно трудятся 112 человек: они занимаются облицовкой фасада, отделкой помещений и монтажом инженерных коммуникаций.

Начальник участка Александр Бондарев сообщил, что все необходимые материалы уже завезены. Строители практически завершили черновые работы: сделали стяжку в малой и большой ваннах бассейна, выложили плитку в душевых, туалетах, вестибюлях и коридорах. Стены оформлены в белой и красной цветовой гамме, полы — в серой.

Площадь двух зданий спортшколы составляет около пяти тысяч квадратных метров. В настоящее время здесь занимаются 875 человек. Во время ремонта тренировки проводятся в соседней общеобразовательной школе и на открытых площадках.

В ходе реконструкции планируется заменить кровлю, инженерные сети и сантехнику, окна и двери, фасады зданий. Также будут установлены системы видеонаблюдения и пожарной безопасности. После этого прилегающая территория будет благоустроена, а спортшкола будет оснащена новой мебелью и инвентарем.

Работы проводятся в рамках государственной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» национального проекта «Молодежь и дети» на средства регионального бюджета. Завершить их планируют к 1 сентября 2026 года.