В спортшколах и на стадионах Подольска обновили тренажеры и инвентарь

В спортивных школах Подольска появились новые тренажеры и инвентарь. Также продолжается обновление спортплощадок. Например, в спорткомплексе «Труд» установили уличный светодиодный экран. Он обеспечит проведение спортивных мероприятий на высоком уровне, сообщили в администрации городского округа.

В 2024 году Подольск вошел в число лучших в России по вовлечению жителей в физическую культуру и массовый спорт. Сегодня почти 200 тысяч подольчан ведут активный образ жизни. В округе растет популярность всероссийского спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».

«Более 4 тысяч ребят тренируются с профессиональными наставниками на бюджетной основе — это наш вклад в будущее большого спорта!» — отмечает глава Подольска Григорий Артамонов.

Большое значение в спортивной жизни округа сыграли легенды отечественного спорта Вячеслав Фетисов, Александр Поветкин, Алексей Касатонов, добавляет глава округа. Живое общение с кумирами стало мощным стимулом для юных спортсменов.

Также за прошлый год в Подольске провели 120 мероприятий проекта «Спорт в каждый двор» губернатора Подмосковья Андрея Воробьева. В них приняли участие более трех тысяч человек. Еще один проект главы региона «Школьная лига» объединил порядка двух тысяч школьников из 29 школ округа. Благодаря ему ребята соревнуются в футзале, волейболе, баскетболе и шахматах, победители соревнований получат гранты и премии.

«Прошлый год стал важным и для любителей подольского хоккея. Впервые на лед вышла новая молодежная команда „Воевода“. Уверен, они порадуют нас множеством побед!» — выразил надежды Григорий Артамонов.

Кроме того, недавно в Подольске завершили второй этап благоустройства лесопарка «Дубровицкий лес». Теперь там смогут заниматься не только лыжники, но и велосипедисты и любители роликов.