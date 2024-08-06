Школу спортивных волонтеров открыли в Раменском

В спорткомплексе «Борисоглебский» в Раменском открылась Школа спортивных волонтеров. Это уже девятый набор волонтеров для обучения.

Волонтеры познакомятся с различными видами спорта, посетят лекции и практические занятия по навыкам общения, психологии и организации соревнований. Также они смогут подтянуть свои знания иностранных языков.

Занятия будут проходить с 5 по 16 августа. Выпускники школы спортивных волонтеров получат сертификаты и смогут сопровождать мероприятия в Раменском округе.

«Спортивные волонтеры являются ключевым звеном в организации и проведении различных мероприятий. Они оказывают неоценимую помощь спортсменам, тренерам и зрителям, и для этого им необходимы специальные знания и навыки», — рассказал председатель комитета по спорту и молодежной политике администрации Раменского городского округа Александр Зайцев.

Руководитель школы спортивных волонтеров Нина Анисимова отметила, что трудовой стаж ребят, сопровождающих соревнования, учитывается в волонтерской книжке.

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