Областной турнир по смешанным единоборствам прошел в Серпухове

В спортивном комплексе «Русский медведь» состоялся шестой Московский областной турнир по смешанным боевым единоборствам. Этот вид спорта, объединяющий техники разных боевых искусств, становится все популярнее среди молодежи.

В турнире приняли участие спортсмены из разных регионов страны, в том числе из Дагестана. Более 200 бойцов боролись за звание сильнейших в трех возрастных категориях. От городского округа Серпухов выступили 24 участника.

«Радует, что молодежь выбирает такой сложный и мужественный спорт», — отметил глава округа Сергей Никитенко. Он поздравил серпуховских бойцов с победами и подчеркнул, что турнир стал важной площадкой для молодых спортсменов, чтобы не только заявить о себе, а опытным — подтвердить свой уровень.

География участников расширяется с каждым годом, а вместе с ней растет и престиж соревнований. Турнир в Серпухове стал настоящим праздником силы и духа.

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