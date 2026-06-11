В спортивной школе «Белка» стартовала программа «Каникулы верхом»

В Котельниках в спортивной школе «Белка» продолжается программа «Каникулы верхом». Этот проект, который существует уже несколько лет, открыт не только для воспитанников школы, но и для всех любителей конного спорта.

Двадцать участников программы живут по строгому расписанию, где каждая минута посвящена общению с лошадьми. За время смены дети пробуют себя в различных аспектах верховой езды, включая езду без седла, осваивают азы вольтижировки — гимнастики на лошади, учатся ухаживать за животными, разбираются в их анатомии и повадках.

Кроме того, в программе предусмотрены игры, фотосессии с лошадьми и хобби-хорсинг, популярное среди детей увлечение. В лагере собрались как опытные участники, так и новички. Подружки Варвара и Женя, например, пришли за компанию и впервые в жизни сели на лошадь. «Нас прокатили без седла — это было невероятно! Теперь всерьез думаем записаться в конный спорт», — поделились они своими впечатлениями.

Новая смена «Каникул верхом» начнется в последние две недели августа. Для участия необходимо иметь страховку с пунктом про конный спорт и справку от врача о возможности ездить верхом.

Записаться можно по телефону: 8 (903) 625-35-57 — куратор программы «Каникулы верхом»; 8 (495) 380-34-02 — сама спортшкола «Белка».