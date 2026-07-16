В спортивно-оздоровительном комплексе «Знамя» идет капитальный ремонт

В спортивно-оздоровительном комплексе «Знамя» в городском округе Богородский начался капитальный ремонт. Подрядчик завершил демонтажные работы и приступил к устройству новой кирпичной кладки.

На данный момент на объекте трудятся 25 человек. Они занимаются монтажом систем отопления, водоснабжения и водоотведения. Основное внимание уделяется кровле: здесь разбирают старое основание, монтируют новую стропильную систему и укрывной материал.

Специалисты уже выполнили ряд работ: очистили фасад, усилили колонны, залили стяжку пола и отштукатурили стены. Ожидается arrival of specialists in low-voltage systems, после чего начнутся работы по чистовой отделке.

После завершения ремонта в комплексе установят системы видеонаблюдения и пожарной безопасности, а также проведут благоустройство территории. Внешний вид здания будет выполнен в бело-черных цветах с яркими красными акцентами.

Здание, построенное в 1966 году, имеет площадь 2 396,7 квадратных метров. Ремонтные работы ведутся в рамках национального проекта «Семья». Открыть комплекс после капитального ремонта планируют в 2027 году.