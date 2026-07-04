В Спасском храме Лобни продолжается реставрация

В Спасском храме города Лобня продолжаются реставрационные работы. Настоятель храма, протоиерей Михаил Трутнев, сообщил, что уже проведен демонтаж полов в верхнем и нижнем храмах, а также выполнены дополнительные обследования несущих конструкций.

Сейчас в здании готовят основание под систему теплых полов с конвекторным отоплением. Это позволит убрать радиаторы и сохранить эстетику интерьера.

Снаружи храма устанавливают леса для доступа к крыше, шпилю и крестам. Ведутся работы по замене разрушенного кирпича на новый, что поможет восстановить исторический облик здания. В нижнем храме укрепляют основание фундамента с использованием специальных технологий.

По словам отца Михаила, подготовительные работы для иконописцев начнутся ориентировочно 15–20 июля, когда будет залита стяжка и смонтированы коммуникации. Реставрация храма, построенного в 1769 году, ведется по проекту Центральных научно-реставрационных проектных мастерских (ЦНРПМ) и должна завершиться в 2028 году.