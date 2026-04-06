В сосудистом центре Красногорска ежедневно спасают жизни

В сосудистом центре Красногорской клинической больницы врачи ежедневно борются за жизни пациентов. Центр, открытый в 2014 году, принимает больных со всего Подмосковья.

Руководитель центра Андрей Ларин рассказывает, что через две операционные ежедневно проходит до 20 пациентов. Помощь оказывается при таких опасных состояниях, как инфаркты, инсульты и критическая ишемия.

За прошлый месяц врачи установили рекорд, проведя более 200 высокотехнологичных вмешательств на коронарных сосудах. Эти операции возвращают пациентов к жизни: через небольшой прокол в артерии специалисты находят закупорку и восстанавливают кровоток с помощью баллона и стента.

Такие операции могут занимать всего 15–30 минут, но за этой кажущейся простотой стоит колоссальный опыт и готовность к любому сценарию. Сложные случаи могут длиться часами.

Ежегодно центр выполняет около 1900 коронарных вмешательств, десятки операций при инсультах и сотни других процедур. Врачи подчеркивают, что многое зависит от скорости доставки пациента, но настрой команды остается неизменным: «Мы хотим работать и спасать жизни».