В региональном сосудистом центре Домодедовской больницы впервые провели операцию по имплантации постоянного электрокардиостимулятора. Это событие знаменует собой новый этап в лечении сердечно-сосудистых патологий в медицинском учреждении, сообщили в региональном Минздраве.

Вмешательство выполнили специалисты кардиологического отделения, которое входит в структуру сосудистого центра и занимается диагностикой, терапией и профилактикой болезней сердца, включая нарушения ритма и артериальную гипертензию.

Заведующий отделением Павел Краснов пояснил, что установка кардиостимулятора является высокотехнологичным методом помощи пациентам с серьезными сбоями проводимости и ритма сердечной мышцы.

«Постоянный кардиостимулятор — это один из высокотехнологичных способов помочь нашим пациентам, у которых есть нарушение ритма и проводимости. Операция уникальна тем, что позволяет спасти больных, которые теряют сознание, получают тяжелые черепно-мозговые травмы ввиду дисфункции сердечной мышцы», — сказал он.

Внедрение этой процедуры позволяет не только спасать людец, но и значительно улучшать качество их жизни. Отделение оснащено современным оборудованием, необходимым для проведения сложных диагностических и лечебных манипуляций. Медики подчеркивают, что успех первой операции стал результатом слаженной командной работы и открывает перспективы для дальнейшего повышения доступности высококвалифицированной помощи жителям округа.