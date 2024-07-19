«В составе сборной». Росгвардия Подмосковья — о победах сотрудников на турнирах по шахматам
Управление Росгвардии Подмосковья рассказало о победах в шахматных турнирах
Специалисты Главного управления Росгвардии по Московской области отметят Международный день шахмат 20 июля. Сотрудники правоохранительных органов являются частью команды Центрального округа, которая успешно представляет территориальный орган на различных чемпионатах.
Шахматы — это увлекательная игра, которая помогает раскрыть личностные качества, важные для каждого сотрудника Росгвардии. Участие в этом виде спорта способствует развитию памяти, логики, стратегического мышления и концентрации внимания.
Сотрудники Росгвардии из Подмосковья активно участвуют в шахматных соревнованиях на разных уровнях и достойно представляют свой территориальный орган.
В этом году сержант полиции Сергей Матюхин из Каширского отдела вневедомственной охраны занял второе место в индивидуальном зачете на чемпионате Центрального округа Росгвардии по шахматам.
Шахматы увлекают не только самих сотрудников Росгвардии, но и их семьи. Дети представителей правоохранительных органов начинают обучаться шахматам с ранних лет. Например, сын сотрудника Воскресенского ОВО неоднократно становился победителем региональных соревнований и имеет второй взрослый разряд.
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